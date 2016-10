Tischtennis-EM : Klarer Auftaktsieg für Topfavorit Ovtcharov

1 von 1 Foto: Felix Kästle 1 von 1

Der deutsche Topspieler wirkte konzentriert und geriet gegen seinen alten Kumpel niemals in Gefahr. Duran hatte vor zehn Jahren mit Ovtcharov für dessen Heimatclub TSV Schwalbe Tündern in der Bundesliga gespielt.

Der 28 Jahre alte Ovtcharov qualifizierte sich als erster von fünf Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für die zweite Runde. Zuvor hatten alle fünf DTTB-Damen ihre Auftakteinzel mehr oder weniger souverän gewonnen. Die größte Mühe hatte die Berlinerin Shan Xiaona beim knappen 4:3 gegen Stephanie Loeuillette aus Frankreich.

Die Olympia-Zweite mit dem deutschen Team litt sichtlich unter den Nachwirkungen einer Grippe. «Am Mittwoch hatte ich noch Fieber. Ich habe keine Kondition und war bei vielen Ballwechseln zu langsam», berichtete Shan Xiaona.

Die EM-Zweite von 2013 erreichte auch im Doppel mit ihrer Clubkollegin Petrissa Solja den zweiten Durchgang. Auch die anderen deutschen Doppel-Vertretungen zeigten keine Schwächen und kamen erwartungsgemäß weiter.

Größte Enttäuschung am Großkampftag mit 15 deutschen Partien war das vorzeitige Aus der letzten Mixed-Hoffnung Steffen Mengel/Kristin Silbereisen (Bergneustadt/Kolbermoor) in Runde zwei. «Das ist sehr schade», sagte Damen-Bundestrainerin Jie Schöpp. Sie hatte bei der EM 2000 in Bremen mit Bronze die bisher letzte DTTB-Medaille in der eher ungeliebten Disziplin geholt.

von dpa

erstellt am 20.Okt.2016 | 19:23 Uhr