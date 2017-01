Bekele steigt aus : Äthiopier Tola gewinnt Dubai-Marathon

1 von 1 Foto: Yoan Valat 1 von 1

Allerdings blieb der Olympia-Dritte über 10 000 Meter mehr als eine Minute über dem in Berlin gelaufenen Weltrekord des Kenianers Dennis Kimetto. Der letztjährige Berlin-Sieger Kenenisa Bekele gab nach 22 Kilometern auf. Der Bahn-Olympiasieger aus Äthiopien hatte in der deutschen Hauptstadt Kimettos Rekord in 2:03:03 Stunden nur um sechs Sekunden verfehlt. Das Frauen-Rennen gewann Worknesh Degefa aus Äthiopien in 2:22:36 Stunden.

von dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 08:03 Uhr