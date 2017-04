Nur Radcliffe war schneller : Kenianerin Keitany läuft zweitbeste Marathon-Zeit in London

Die Kenianerin Mary Keitany ist beim London-Marathon am Sonntag in 2:17:01 Stunden mit der zweitschnellsten von einer Frau jemals erreichten Zeit ins Ziel gekommen. Nur die Britin Paula Radcliffe war 2003 in London bei ihrem Weltrekordlauf in 2:15:25 Stunden schneller.