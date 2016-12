Laufhoffnung : Wieder EM-Gold für Cross-Läuferin Klosterhalfen

1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Die 19-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen kam in 12:26 Minuten gleich 17 Sekunden vor der zweitplatzierten Dänin Anna Emilie Möller ins Ziel. Als Vierte verpasste Alina Reh aus Ulm einen Podestplatz nach 4,15 Kilometern nur um eine Sekunde. EM-Dritte im Süden Sardiniens wurde die Britin Harriet Knowles-Jones.

Den EM-Titel im Männerrennen über 10,15 Kilometer gewann der Türke Aras Kaya (27:39 Minuten) vor seinem Landsmann Polat Kemboi Arikan (27:42) und dem Briten Callum Hawkins (27:49).

Bei den Frauen setzte sich Doppel-Europameisterin Yasemin Can auf der 8,15-Kilometer-Distanz in 24:46 Minuten durch. Die in Kenia geborene Türkin gewann vor Meryem Akda (Türkei/24:56) und der Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal (25:26).

Beste deutsche Crossläufer waren bei den Männern Florian Orth (Regensburg) auf Platz 39 und im Frauenrennen Fabienne Amrhein aus Mannheim auf Rang 20.

