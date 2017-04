Indianapolis Motor Speedway : Alonso testet Indy500-Dienstwagen erstmals am 3. Mai

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastiao Moreira 1 von 1

Der Spanier lässt den traditionsreichen Grand Prix von Monaco am 28. Mai aus, um zeitgleich an dem legendären Indy500 für das Team McLaren-Honda-Andretti teilzunehmen. Der 35-Jährige besucht bereits an diesem Wochenende in Alabama das Andretti-Team. Direkt nach seinem Heim-Grand-Prix am 14. Mai in Spanien fliegt der zweimalige Formel-1-Champion in die USA, um am darauffolgenden Montag das erste Freie Training in Indianapolis zu bestreiten.

Formel-1-Fahrerfeld

Regeländerungen zur Saison 2017

Fahrerwertung

McLaren zu Alonso Indy500

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 14:17 Uhr