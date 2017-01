Race of Champions : Crash mit Folgen: Zwangspause für F1-Pilot Wehrlein

1 von 1 Foto: Diego Azubel 1 von 1

Nach einem spektakulären Crash beim Race of Champions haben die Ärzte dem Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein eine Zwangspause verordnet.

Der Neuzugang des Schweizer Sauber-Teams durfte auf Anraten der Mediziner am Sonntag nicht mehr beim Nationen-Cup der Motorsport-Veranstaltung in Miami starten und muss sich vorerst schonen. «Es sind nur leichte Beschwerden, aber Priorität in diesem Jahr hat für mich die Formel-1-Saison», sagte Wehrlein, der eigentlich an der Seite von Landsmann Sebastian Vettel gegen das US-Team antreten sollte.

Der 22-Jährige war am Vortag in der Gruppenphase der Einzelwertung nach der Zieldurchfahrt mit dem Auto des Brasilianers Felipe Massa kollidiert. Wehrlein hatte zuvor offenbar die Kontrolle über sein dreirädriges Fahrzeug verloren. Der Renner, in dem neben dem Deutschen auch ein Fan saß, wurde in die Luft katapultiert und landete auf der Begrenzungsmauer. «Die Geschwindigkeiten sind ja zum Glück nicht allzu hoch. Außerdem sind die Autos extrem sicher», sagte Wehrlein kurz nach dem Unfall.Für den bei Mercedes ausgebildeten Worndorfer war nach zwei Niederlagen und nur einem Sieg in der Gruppenphase ebenso Endstation wie für Titelverteidiger Vettel. Auch der Ferrari-Star konnte nur einen von drei Vergleichen Mann gegen Mann für sich entscheiden. Als jeweilige Dritte in ihrer Vierergruppe verpasste das deutsche Duo den Einzug ins Viertelfinale.

Den Sieg in der Einzelwertung sicherte sich Debütant Juan Pablo Montoya. Der frühere Formel-1-Fahrer aus Kolumbien bezwang im Finale den Dänen Tom Kristensen. Für den Le-Mans-Rekordgewinner war es schon die fünfte Final-Niederlage beim Race of Champions.Beim Race of Champions treten Fahrer aus verschiedenen Rennserien in unterschiedlichen Autos gegeneinander an. Miami war bei der 28. Auflage des sportlich bedeutungslosen Showevents erstmals Austragungsort des Spektakels.

erstellt am 22.Jan.2017 | 16:49 Uhr