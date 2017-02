NHL-Mitteilung : Neue Hoffnung für Teilnahme der NHL-Stars an Olympia 2018

1 von 1 Foto: epa Keith Bedford 1 von 1

Dies ergab ein Treffen in New York mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees IOC, Thomas Bach, der NHL, der Spielergewerkschaft NHLPA und dem Weltverband IIHF.

«Wir hatten ein fruchtbares und gutes Treffen», wird Bach in einer NHL-Mitteilung zitiert. «Wir hoffen jetzt noch mehr, dass die NHL und der Weltverband eine Lösung finden, damit die Spieler ihren Olympischen Traum wahrwerden lassen können.»

NHL-Commissioner Gary Bettman sprach von einer «guten, offenen Diskussion». Noch vor einer Woche sagte er nach einem Treffen mit den Team-Besitzern in Los Angeles: «Wenn der Status Quo so bleibt, erwarte ich uns nicht bei Olympia.» Streitpunkt bleibt das Thema Geld. Das IOC will nicht mehr die Reise- und Versicherungskosten der Spieler aus der Top-Liga übernehmen. Auch die Unterbrechung der NHL-Saison ist umstritten.

Einen Zeitpunkt für eine Entscheidung gibt es nicht. «Wir möchten sie natürlich so schnell wie möglich haben», erklärte Bach. «Aber das war noch keine Verhandlungsrunde und dort redet man nicht über eine Deadline.» Weltverbandschef Rene Fasel hofft auf eine Entscheidung vor Mitte März.

Russlands Superstar Alex Owetschkin hatte bereits angekündigt, so oder so zu Olympia zu fahren. Kanadas zweifacher Olympiasieger Jonatan Toews von den Chicago Blackhawks ergänzte: «Wenn ich nächstes Jahr Eishockey bei Olympia gucke, und es sind nicht die besten Spieler vertreten, würde ich mich so fühlen, als würden wir unsere Sportart falsch darstellen.»

Mitteilung NHL

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 08:49 Uhr