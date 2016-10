Derbysieger : Hengst Almanzor setzt in Ascot Sieges-Serie fort

1 von 1 Foto: Ali Haider 1 von 1

Mit Jockey Christophe Soumillon siegte Almanzor nach 2012 Metern bei dem mit rund 1,4 Millionen Euro dotierten Rennen vor der Stute Found, die Anfang Oktober in Paris den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen hatte. Rang drei ging am Samstag an Jack Hobbs unter William Buick. Zehn Pferde nahmen an den Champion Stakes in der Nähe von London teil. Für den von Jean-Claude Rouget trainierten Almanzor war es der fünfte Rennerfolg in Serie.

