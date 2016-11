Niederlage im Stechen : Springreiter Deußer Zweiter bei Champions-Tour-Finale

1 von 1 Foto: Valentin Flauraud 1 von 1

Im Stechen nach zwei Umläufen blieb der in Belgien lebende Deußer mit seinem Wallach ohne Strafpunkte, war aber um 0,4 Sekunden langsamer als Bengtsson. Dritte wurde Meredith Michaels-Beerbaum aus Thedinghausen auf Fibonacci. Auch sie blieb ohne Fehler im entscheidenden Durchgang.

Deußer durfte sich trotz des verpassten Erfolges mit immerhin 90 000 Euro Preisgeld trösten. Michaels-Beerbaum strich 67 500 Euro ein.

Der in Schleswig-Holstein lebende Bengtsson sicherte sich in Doha nicht nur die Siegprämie von 148 500 Euro, sondern auch den Gesamterfolg in der Millionen-Serie. Hinter Bengtsson und der Australierin Edwina Tops-Alexander kam Christian Ahlmann aus Marl nach 15 Stationen auf Rang drei. Ahlmann erreichte in Doha mit Taloubet ebenfalls das Stechen und wurde hinter Janne-Friederike Meyer mit Goya Siebter.

Ergebnisse Doha

Gesamtstand

von dpa

erstellt am 05.Nov.2016 | 22:09 Uhr