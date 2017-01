Pferdesport : Werth siegt bei Weltcup-Turnier in Amsterdam

Die Dressurreiterin Isabell Werth hat den dritten Weltcup-Sieg der Saison gefeiert und die Führung in der Westeuropa-Liga übernommen. Die sechsmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg siegte in Amsterdam wie zuvor in Lyon und Stuttgart mit großem Vorsprung.