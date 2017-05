Moskau bereits 1980 Gastgeber : Putin schließt Kandidatur für Olympia 2028 nicht aus

Kremlchef Wladimir Putin kann sich eine russische Bewerbung für die Olympischen Spiele 2028 vorstellen. «Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Russland an dem Auswahlverfahren für weitere Olympische Spiele teilnimmt», sagte der russische Präsident am 5. Mai in Moskau.