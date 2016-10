Scharping: «gutes Signal» : Bahnrad-WM findet 2020 im Berliner Velodrom statt

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

«Das ist ein gutes Signal für den Aufschwung des Radsports in unserem Land. Gerade auf der Bahn haben Sportlerinnen und Sportler unseres Verbandes in den letzten Jahren große Erfolge gefeiert. Der Olympiasieg von Kristina Vogel bei den Spielen von Rio ist da ein explizites Beispiel», kommentierte BDR-Präsident Rudolf Scharping den Zuschlag des Weltverbandes.

Bereits 2017 finden im Velodrom die Bahn-Europameisterschaften statt, 2018 soll ein Weltcup ausgetragen werden, 2019 die deutschen Meisterschaften und ein Jahr später nun die Weltmeisterschaften, die gleichzeitig die letzte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio sind. Die letzten Bahn-Weltmeisterschaften in Deutschland fanden 2003 in Stuttgart statt.

Mitteilung BDR

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 20:28 Uhr