Lob für deutschen Radsport : UCI-Chef: «Der deutsche Radsport erfährt eine Renaissance»

«Der deutsche Radsport erfährt eine Renaissance. Das ist schön zu sehen. Es gab einige düstere Jahre, eine große Demoralisierung. Es ist toll, dass das deutsche Fernsehen wieder die Tour überträgt, dass deutsche Sponsoren investieren wollen und dass große Events wieder in Deutschland organisiert werden», sagte Cookson der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Straßenrad-WM in Doha.

Aller Voraussicht nach wird Deutschland im kommenden Jahr erstmals seit 2008 wieder mit zwei WorldTour-Teams vertreten sein. Neben Giant-Alpecin hat sich auch Bora-hansgrohe um eine Lizenz beworben. «Sie haben ein gutes Team, einen schönen neuen Sponsor. Sie sind auf dem richtigen Weg. Sie haben gute Fahrer inklusive Peter Sagan verpflichtet», meinte Cookson. Nun sei es die Arbeit der Lizenzkommission, über den WorldTour-Status zu entscheiden.

von dpa

erstellt am 15.Okt.2016 | 09:10 Uhr