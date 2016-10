Bahnrad-EM : Zweimal Silber für BDR

1 von 1 Foto: Christophe Petit Tesson 1 von 1

Die 18-Jährige Grabosch, gerade erst zur «Juniorsportlerin des Jahres» gekürt, kam nach 34,318 Sekunden ins Ziel. Die vierfache Junioren-Weltmeisterin musste sich um nur 0,008 Sekunden der Russin Daria Shmelewa beugen. Die ehemalige Weltrekordlerin und amtierende Weltmeisterin Anastasia Voinowa wurde in 34,483 Sekunden Dritte.

Engler fuhr über den Kilometer Bestzeit in 1:00,807 Minuten. Schneller war nur Quentin Lafargue aus Frankreich, der in 1:00,685 Minuten für die erste Goldmedaille der Gastgeber sorgte. Marc Jurczyk aus Erfurt wurde in 1:01,985 Minuten guter Sechster.

