Neuverpflichtung : Rhein-Neckar Löwen holen Talent Taleski vorzeitig

Ende November hatte Taleski zunächst einen Vertrag vom Sommer 2018 an bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. «Filip ist ein junger Spieler, der seine Zeit brauchen wird», sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch in einer Mitteilung. Taleski solle aber schon «in naher Zukunft eine tragende Rolle» übernehmen.

Der Rückraumspieler bereitet sich derzeit mit der mazedonischen Nationalmannschaft auf die am 11. Januar beginnende Weltmeisterschaft in Frankreich vor und wird nach dem Turnier bei den Löwen erwartet. Da er bereits mit Skopje in der Champions League gespielt hat, darf er in der Königsklasse in dieser Saison für die Löwen nicht zum Einsatz kommen.

03.Jan.2017 | 11:12 Uhr