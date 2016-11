Sieg beim Tabellenführer : Rhein-Neckar Löwen überraschen in Skopje

1 von 1 Foto: Georgi Licovski 1 von 1

Die Löwen haben nur noch einen Zähler Rückstand auf den mazedonischen Spitzenverein (12:4 Punkte). Vor 5000 Zuschauern waren Mads Mensah Larsen und Harald Reinkind mit jeweils sieben Treffern beste Torschützen des Bundesligisten, der in Ballbesitz konsequent mit dem siebten Feldspieler agierte und sich in den ersten 20 Minuten prompt drei Gegentreffer ins leere Tor fing.

Dennoch gestaltete die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen die Begegnung offen, weil sie in Überzahl oft zu klaren Chancen kam und diese nutzte. Nach eigener 9:8-Führung (15.) und 11:13-Rückstand (23.) nahmen die Löwen ein 15:15 mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Bundesligist in der Abwehr enorm und legte dank des überragenden Torhüters Mikael Appelgren und der bestens aufgelegten Rückraumschützen Reinkind und Mensah Larsen ein 26:20 (51.) vor. Skopje fiel danach nichts mehr ein.

von dpa

erstellt am 26.Nov.2016 | 19:14 Uhr