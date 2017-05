Männer-Duo ausgeschieden : Ringerin Hemmer gewinnt EM-Bronze

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Die 24 Jahre alte Rheinländerin bezwang die serbische Lokalmatadorin Ana Randelovic im Kampf um den dritten Rang schon nach eineinhalb Minuten. Hemmer wiederholte damit ihren Bronzeerfolg von der EM 2015 und bescherte dem Deutschen Ringer-Bund die erste Medaille bei diesen Titelkämpfen.

«Ich bin mega-glücklich», sagte die Sportlerin vom AC Ückerath, die nach einem Auftaktsieg gegen die Türkin Fikriye Gok im Halbfinale der russischen Titelverteidigerin Natalia Malischewa unterlegen war. «Das war sehr knapp, aber ich bin glücklich über die Bronzemedaille.»

Ausgeschieden sind dagegen Alexander Semisorow und Gabriel Stark. Semisorow aus Südbaden unterlag in der Freistil-Klasse bis 65 Kilogramm im Achtelfinale dem Georgier Surab Iakobaschwili. Dessen Landsmann Elisbar Odikadse besiegte indes den Mainzer Stark in der Kategorie bis 97 Kilogramm schon in der ersten Runde.

Am folgenden Tag sind die Freistil-Ringer bis 61 und 74 Kilogramm an der Reihe, die Frauen kämpfen in den Klassen bis 55 und 75 Kilogramm.

