Zum IK Sävehof in Schweden : Schwede Jakobsson verlässt Flensburg-Handewitt

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

In Schweden hat Jakobsson einen Vertrag beim Erstligisten IK Sävehof unterschrieben, dessen Trikot er bereits von 2005 bis 2011 getragen hatte. In seiner Zeit bei der SG wurde Jakobsson 2015 DHB-Pokalsieger. In diesem Jahr belegte er in Meisterschaft und Pokal mit den Norddeutschen jeweils Rang zwei.

«Ich habe mich schweren Herzens entschieden, diesem tollen Verein zumindest sportlich den Rücken zu kehren. Aus privaten Gründen möchte ich meinen Lebensmittelpunkt zurück in meine Heimat Schweden verlagern», sagte Jakobsson. Er wolle sich «mit einem Titel» verabschieden.

von dpa

erstellt am 02.Dez.2016 | 18:18 Uhr