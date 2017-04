Volleyball-Meisterschaft : Schwerin gewinnt auch zweites Finale gegen MTV Stuttgart

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach dem 3:1-Auftakterfolg in heimischer Halle gewann das Team von Felix Koslowski in Stuttgart 3:1 (25:20, 14:25, 25:20, 25:16). In der Final-Serie «Best of five» fehlt Schwerin damit noch ein Sieg zur elften Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Pokalsieger Stuttgart droht dagegen wie in den vergangen beiden Jahren erneut Rang zwei in der Meisterschaft. Das möglicherweise bereits entscheidende Spiel drei ist am Mittwochabend in Schwerin.

Kader Allianz MTV Stuttgart

Kader SSC Palmberg Schwerin

Übersicht Playoffs

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 21:35 Uhr