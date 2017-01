Erfolg über 200 m Brust : Schwimm-Weltmeister Koch siegt in Luxemburg

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Koch siegte über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust in 2:10,75 Minuten. Fast fünf Sekunden betrug sein Vorsprung auf den Italiener Flavio Bizzarri. Über 200 Meter Lagen kam Kurzbahn-Vizeweltmeister Philip Heintz (Heidelberg) in 2:00,87 Minuten auf den zweiten Platz.

Die WM findet in diesem Jahr in Budapest statt. Vom 14. bis 30. Juli geht es in der ungarischen Hauptstadt um die Medaillen.

Ergebnisse

29.Jan.2017

