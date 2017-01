Klare Pleite für Japan : Spanien startet erfolgreich in Handball-WM

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Nach anfänglichen Schwierigkeiten besiegten die Spanier Island in Metz mit 27:21 (10:12). Bester Werfer der Isländer war der Bundesliga-Profi Gudjon Valur Sigurdsson von den Rhein-Neckar Löwen mit fünf Treffern. Die Japaner, die Dagur Sigurdsson nach der WM übernehmen wird, verloren gegen Russland klar mit 29:39 (15:18).

Auch für die stark eingeschätzten Polen lief es in ihrem ersten WM-Spiel nicht. Die Mannschaft von Trainer Talant Dujshebaev unterlag Norwegen in Nantes mit 20:22 (10:12). Bester Werfer für die Polen war der ehemalige Magdeburger Tomasz Gebala mit sieben Treffern. Für die Norweger, die bereits mit dem Halbfinaleinzug bei der vergangenen EM überrascht hatten, war Espen Lie Hansen mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Einen überragenden Nachmittag hatte zuvor Mazedoniens Superstar Kiril Lazarov erwischt. Beim 34:30 (13:14)-Erfolg gegen Tunesien erzielte Lazarov zwölf Treffer für sein Team. Mit jeweils acht Toren waren auch die Slowenen Borut Mackovsek und Gasper Marguc beim deutlichen 42:25-Auftaktsieg gegen überforderte Angolaner äußerst erfolgreich.

Infos zur DHB-Auswahl

Infos zur Handball-WM - Englisch und Französisch

Deutscher WM-Spielplan

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 22:40 Uhr