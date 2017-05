Co-Trainer übernimmt : Stuttgarter Volleyball-Frauen trennen sich von Trainer

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Laut den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung» trennt sich der Club von Guillermo Naranjo Hernandez. Nachfolger soll der bisherige Co-Trainer Giannis Athanasopoulos werden. Hernandez hat allerdings noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr.

In den vergangenen drei Jahren hatte der 39-jährige Hernandez das Team in drei Meisterschafts- und drei Pokal-Finals geführt. In der gerade beendeten Saison gewannen die Stuttgarterinnen den deutschen Pokal und den Supercup. In den Playoff-Finals um die Meisterschaft unterlagen sie aber dem SSC Schwerin.

Zu den Gründen für die Trennung von dem Spanier sagte der Gesellschafter und ehemalige Manager Bernhard Lobmüller den beiden Zeitungen: «Die Bindung vom Trainer zur Mannschaft und zum Management ist nicht in dem Zustand, der nötig ist, um erfolgreich zu sein.» Rainer Scharr, Gesellschafter und Hauptsponsor des Clubs, ergänzte: «Wir wollen einen Neuanfang mit einem neuen Trainer-Team.»

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 20:59 Uhr