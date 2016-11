Davis-Cup-Finale : 1:1 nach erstem Tag zwischen Kroatien gegen Argentinien

1 von 1 Foto: Antonio Bat 1 von 1

Zuvor hatte Marin Cilic Kroatien mit 1:0 in Führung gebracht. Der US-Open-Sieger von 2014 rang im Auftakteinzel Federico Delbonis in einem packenden Fünf-Satz-Krimi mit 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2 nieder. Cilic verwandelte nach 3:30 Stunden seinen ersten Matchball. Am Samstag folgt das Doppel, am Sonntag stehen die beiden Schlusseinzel auf dem Programm.

Das deutsche Davis-Cup-Team war bereits in der ersten Runde an Tschechien gescheitert. In der Relegation schaffte die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann gegen Polen dann aber den Verbleib in der Weltgruppe. Dort spielt Deutschland im kommenden Jahr in der ersten Runde Anfang Februar in Frankfurt gegen Belgien.

Davis-Cup-Tableau

von dpa

erstellt am 25.Nov.2016 | 21:46 Uhr