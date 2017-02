Niederlage gegen Giraldo : Benjamin Becker scheitert früh in Ecuador

1 von 1 Foto: Robert Ghement 1 von 1

Der 35 Jahre alte Mettlacher unterlag dem Kolumbianer Santiago Giraldo in der Auftaktpartie in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6. Damit verpasste Becker klar den Einzug ins Achtelfinale. Andere deutsche Tennis-Profis waren bei mit 482 000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung in Südamerika nicht am Start.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 22:20 Uhr