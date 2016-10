Japaner dabei : Bronze-Gewinner Nishikori für ATP-Finals qualifiziert

1 von 1 Foto: Justin Lane 1 von 1

Der 26-Jährige folgt auf den Serben Novak Djokovic, Andy Murray (Großbritannien), Stan Wawrinka (Schweiz) und Milos Raonic (Kanada), die ihre Teilnahme schon zuvor sicher hatten. Die ATP World Tour Finals werden vom 13. bis 20. November in London ausgetragen. Für Nishikori ist es bereits die dritte Teilnahme in Serie, 2014 erreichte er bei den Tour-Finals das Halbfinale. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann er in diesem Jahr die Bronzemedaille im Einzel.

Für das Saisonfinale in der britischen Hauptstadt sind damit noch drei Plätze zu vergeben. Nach aktuellem Ranglisten-Stand würden sich diese Gael Monfils (Frankreich), Rafael Nadal (Spanien) sowie der Österreicher Dominic Thiem sichern.

ATP-Mitteilung

ATP-Weltrangliste

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 12:27 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen