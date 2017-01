Struff unterliegt Djokovic : Dennis Brown in Doha mit Mühe weiter

1 von 1 Foto: Fredrik Sandberg 1 von 1

Auch Florian Mayer scheiterte nach großem Kampf in der ersten Runde. Der 33-Jährige aus Bayreuth unterlag dem Argentinier Horacio Zeballos in drei Sätzen trotz mehrerer Matchbälle mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (9:11).

Dustin Brown dagegen meisterte seine erste Aufgabe, wenn auch mit Mühe. Der 32-Jährige aus Winsen an der Aller setzte sich in drei Sätzen 6:1, 6:7 (2:7), 6:4 gegen Facundo Bagnis aus Argentinien durch. In der nächsten Runde trifft Brown auf den französischen Topspieler Jo-Wilfried Tsonga oder Andrej Kusnezow aus Russland. Das Hartplatz-Turnier ist mit 1,237 Millionen US-Dollar dotiert.

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 18:32 Uhr