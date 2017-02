Vor Duell mit USA : Deutsches Fed-Cup-Team auf Hawaii gelandet

1 von 1 Foto: Britta Körber 1 von 1

Am späten Montagabend stießen sie aber dennoch voller Vorfreude am Flughafen von Kahului auf der Insel Maui auf Debütantin Carina Witthöft, die mit Sportdirektor Klaus Eberhard via Calgary angereist war. Vom Flughafen dort ging es per Shuttle nach Lahaina an die Westküste der Insel.

Im Royal Lahaina Resort trifft die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes am Wochenende auf Gastgeber USA. Das DTB-Team muss auf die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber verzichten, die direkt in der Woche danach am WTA-Turnier in Doha teilnimmt. Bei den Amerikanerinnen fehlen Serena und Venus Williams. Stattdessen stehen neben der Australian-Open-Halbfinalistin CoCo Vandeweghe noch Bethanie Mattek-Sands, Alison Riske und Shelby Rodgers im Aufgebot.

Der Sieger der Partie auf einem Hartplatz im Freien erreicht das Halbfinale des Mannschaftswettbewerbes am 22./23. April gegen Tschechien oder Spanien. Der Verlierer muss in der Relegation gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen kämpfen.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 11:35 Uhr