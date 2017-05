Finale mehrmals verschoben : Geduldsprobe für Alexander Zverev in München

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Wegen anhaltenden Regens und einem nicht bespielbaren Center Court ist das für Sonntag um 13.30 Uhr angesetzte Finale gegen den argentinischen Qualifikanten Guido Pella bereits sechsmal verschoben worden.

Das Endspiel des mit 540 310 Euro dotierten Sandplatzturniers wird nun ab 16.00 Uhr ausgetragen. Nach gebesserten Wetterverhältnissen wurden rund 20 Minuten benötigt, um den Platz in einen adäquaten Zustand zu bringen.

Dass ein Endspiel des Turniers an der Isar nicht planmäßig ausgetragen werden kann, ist kein Novum. Vor zwei Jahren konnten Philipp Kohlschreiber und Andy Murray zu ihrem Finale sogar erst am Montag antreten, nachdem Regen die Planungen der Organisatoren durchkreuzt hatte. Der Schotte Murray sicherte sich damals in drei Sätzen den Titel.

Mitteilung BMW Open Spielerfeld

Auslosung

Fakten zum Turnier

Ewige Siegerliste

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 16:21 Uhr