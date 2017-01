Serena Williams raus : Görges bei Tennisturnier in Auckland im Viertelfinale

Julia Görges hat beim Damen-Tennis-Turnier in Auckland mit zwei Siegen an einem Tag das Viertelfinale erreicht. Die Bad Oldesloerin gewann am Mittwoch zunächst ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer sechs gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:3, 6:4.