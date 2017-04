Aus für Siegemund und Barthel : Julia Görges in Biel im Viertelfinale

vergrößern 1 von 2 Foto: Kamran Jebreili 1 von 2

Görges benötigte 75 Minuten für ihren Erfolg und trifft nun auf die Siegerin der Begegnung zwischen der an Nummer eins gesetzten Tschechin Barbora Strycova und der Hamburgerin Carina Witthöft. Das Spiel findet am Donnerstag statt. Gegen Dodin konnte sich Görges besonders auf ihren Aufschlag verlassen und servierte insgesamt zwölf Asse.

Laura Siegemund aus Metzingen schied am Mittwochabend nach gut zweieinhalbstündigem Kampf gegen die Schweizerin Viktorija Golubic aus. Die Schwäbin unterlag der Weltranglisten-54. aus Zürich in der ersten Runde mit 2:6, 6:4, 6:7 (3:7). Siegemund gehört wie Görges und Witthöft zum deutschen Fed-Cup-Team beim Relegationsduell gegen die Ukraine am 22. und 23. April.

Mona Barthel ereilte ebenfalls das Aus bei der mit 226 750 Dollar dotierten Veranstaltung. Die Neumünsteranerin verlor ihr Achtelfinale gegen die Belgierin Elise Mertens klar mit 2:6, 4:6.

Tableau

von dpa

erstellt am 12.Apr.2017 | 21:42 Uhr