Vor WTA-Turnier : Kerber in Stuttgart als Nummer zwei der Weltrangliste

Grund für den kuriosen Wechsel an der Spitze ist, dass der Porsche Grand Prix erst in dieser Woche und damit eine Woche später als 2016 ausgetragen wird. Kerber verlor deshalb die Punkte, die sie im vergangenen Jahr für ihren Turniersieg in Stuttgart erhalten hatte.

Die Amerikanerin Serena Williams hat seit ihrem Triumph bei den Australian Open keine Partie mehr bestritten. In der vergangenen Woche kündigte sie an, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft in diesem Jahr aussetzen wird. Mit einem Halbfinaleinzug in Stuttgart kann Kerber wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen.

Fed-Cup-Erfolgsgarantin Julia Görges verbesserte sich um einen Rang auf Platz 45 und ist nun zweitbeste Deutsche. Laura Siegemund fiel von Rang 37 auf 49 zurück. Die Vorjahresfinalistin aus Metzingen nimmt anders als Görges dank einer Wildcard am Stuttgarter Sandplatzturnier teil.

Bei den Herren verbesserte sich der Spanier Rafael Nadal nach seinem zehnten Erfolg in Monte Carlo um zwei Plätze und ist nun Fünfter. Alexander Zverev ist als 21. weiter bester deutscher Tennisprofi vor Philipp Kohlschreiber (31).

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 09:07 Uhr