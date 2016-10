Tennis : Mischa Zverev verpasst zweites Finale auf ATP-Tour

1 von 1 Foto: Georgios Kefalas 1 von 1

Der 29 Jahre alte Hamburger musste sich einen Tag nach seinem Coup gegen den Weltranglistendritten und US-Open-Sieger Stan Wawrinka dem früheren New-York-Champion Marin Cilic aus Kroatien geschlagen geben. Der ältere Bruder von Top-Talent Alexander Zverev verlor gegen den US-Open-Sieger von 2014 nach 2:10 Stunden mit 6:4, 5:7, 3:6.

Bislang stand Zverev erst einmal 2010 in Metz in einem Endspiel. Cilic trifft im Finale am Sonntag auf den Briten Andy Murray.

erstellt am 29.Okt.2016 | 19:44 Uhr