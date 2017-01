Zweisatzsieg gegen Zanevska : Mona Barthel qualifiziert sich für Australian Open

Mona Barthel hat über die Qualifikation noch den Sprung in das Hauptfeld der Australian Open der Tennisprofis geschafft. Die Neumünsteranerin gewann in der letzten Runde in Melbourne 6:4, 6:3 gegen die in der Ukraine geborene Belgierin Maryna Zanevska.