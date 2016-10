Platz eins rückt näher : Murray gewinnt Tennis-Turnier in Wien

1 von 1 Foto: Lisi Niesner 1 von 1

Für Murray war es bereits der siebte Titel in diesem Jahr. Nach 1:49 Stunden verwandelte der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Sieger seinen zweiten Matchball. Durch den Erfolg erhöhte er im Kampf um Platz eins in der Weltrangliste den Druck auf Branchenprimus Novak Djokovic.

Nach ATP-Angaben kann Murray den Serben bereits in der kommenden Woche beim Masters-Turnier in Paris von der Spitze verdrängen. Gewinnt Murray in Paris und Djokovic kommt nicht ins Endspiel, ist der Schotte die neue Nummer eins der Weltrangliste.

von dpa

erstellt am 30.Okt.2016 | 16:28 Uhr