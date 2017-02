Nun gegen Roberta Vinci : Petkovic im Achtelfinale von St. Petersburg

1 von 1 Foto: Aaron Favila 1 von 1

Die Weltranglisten-52. Petkovic hatte sich erst für das Hauptfeld qualifizieren müssen und trifft nun auf die ehemalige US-Open-Finalistin Roberta Vinci aus Italien.

In der Runde der besten 16 steht auch die Bonnerin Annika Beck, die ihre Erstrundenpartie bereits am Vortag in drei Sätzen gegen die Niederländerin Kiki Bertens gewonnen hatte. Ihre nächste Gegnerin ist Julia Putinzewa aus Kasachstan. Für Petkovic und Beck ist es der erste Wettkampf nach den Australian Open in Melbourne.

erstellt am 01.Feb.2017 | 09:31 Uhr