Abschied : Pilic ist nicht mehr Berater des deutschen Davis-Cup-Teams

«Nach Rücksprache mit meiner Familie möchte ich nicht mehr so viel reisen», wurde der 77-jährige Pilic, der eine Tennisschule in Kroatien hat, in einer Mitteilung zitiert. Pilic hatte die deutsche Herren-Auswahl als Kapitän 1988, 1989 und 1993 zum Sieg in dem Mannschaftswettbewerb geführt.

Im Februar vor zwei Jahren war er als Berater von Teamchef Michael Kohlmann zum Davis-Cup-Team zurückgekehrt. In der Erstrundenpartie vom 3. bis 5. Februar gegen Belgien wird Pilic damit nicht mehr dabei sein.

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 10:51 Uhr