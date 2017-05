Sieg gegen Rumänin Begu : Tatjana Maria übersteht Auftaktmatch in Rabat

vergrößern 1 von 1 Foto: Etienne Laurent 1 von 1

Die Weltranglisten-29. war in Marokkos Hauptstadt an Nummer sechs gesetzt. Maria ist derzeit nur die Nummer 104 der Welt. Bereits ausgeschieden war zuvor die Darmstädterin Andrea Petkovic. Das Sandplatzturnier in Rabat ist mit 226 750 Dollar dotiert.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 17:28 Uhr