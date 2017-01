WTA-Turnier : Tennisspielerin Beck gewinnt Auftaktmatch in St. Petersburg

Tennisspielerin Annika Beck hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg das Achtelfinale erreicht. Die Bonnerin bezwang zum Auftakt die Niederländerin Kiki Bertens in drei Sätzen 7:5, 3:6, 6:4. Für ihren Erfolg über die an Position sieben gesetzte Bertens benötigte Beck 2:19 Stunden.