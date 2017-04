Nach hartem Kampf : Tommy Haas beim Turnier in Houston ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Neubauer 1 von 1

Zuvor war Dustin Brown als vorletzter Deutscher ebenfalls im Achtelfinale gescheitert.

Der gebürtige Hamburger Haas hatte bei der Veranstaltung zuvor seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour in dieser Saison gefeiert, als er den 20 Jahre jüngeren Amerikaner Reilly Opelka bezwang. Für den seit langem von Verletzungen und Operationen geplagten Haas war es der erste Einzel-Erfolg als Profi seit August 2015. Erst am Jahresanfang hatte der Wahl-Amerikaner bei den Australian Open noch einmal ein Comeback gegeben. Das Turnier in Houston hatte er 2004 gewonnen. Die Sandplatz-Veranstaltung ist mit gut 535 000 Dollar dotiert.

Ergebnisse

Spielerprofil Haas

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 08:59 Uhr