Selbst 2018 ein Thema : Tommy Haas plant Tennis-Comeback im neuen Jahr

Dort meldete sich der 38-Jährige fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem letzten Einsatz mit einem Show-Match auf der Tennis-Bühne zurück. Haas nahm an einem Blitzturnier «Tie Break Tens» teil und machte damit einen ersten kleinen Schritt zu seinem Comeback.

Sollte Haas im kommenden Jahr tatsächlich auf die ATP-Tour zurückkehren, wäre es seine 21. Saison. Und trotz seiner notorischen Verletzungssorgen soll es nicht unbedingt die letzte sein. «Wenn ich mich gut fühle und gut spiele, kann auch 2018 nochmal ein Thema sein», sagte die einstige Nummer zwei der Welt, die letztmals im Oktober 2015 bei der Veranstaltung in Wien auf dem Platz stand.

Für ein komplettes Turnier fehlt dem 38-Jährigen derzeit noch die Fitness. Auf die neue Saison wird er sich in den kommenden Wochen in seiner Wahlheimat USA vorbereiten. Ein konkretes Ziel für sein Comeback hat Haas nicht. «Ich will nochmal ein paar Turniere spielen, vielleicht die Australian Open, vielleicht noch einmal auf Rasen in Deutschland», sagte Haas, der zuletzt von einer Fußverletzung gestoppt wurde.

Im April 2016 musste er sich deshalb einer Operation unterziehen, es war die neunte in seiner Karriere. Deshalb weiß Haas auch, dass alles schnell vorbei sein kann. «Klar, wenn ich mich nochmal verletze, wird es hart, auch vom Kopf her. Es kann schon sein, dass ich dann irgendwann das Handtuch werfe.»

von dpa

erstellt am 23.Okt.2016 | 18:09 Uhr