Tabellenspitze zurückerobert : THW Kiel besiegt Leipzig mit 29:25

Der THW Kiel steht wieder an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Der Rekordmeister gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mit 29:25 (18:12) und zog in der Tabelle mit 24:2 Punkten am aktuellen Titelträger Rhein-Neckar Löwen (22:2) vorbei.