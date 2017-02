Super Bowl : Bill Belichick: Football-Trainer, Magier und Genie

1 von 1 Foto: Tannen Maury 1 von 1

Bill Belichick gilt als sportliches Genie, als Trainer mit magischen Fähigkeiten. Er bricht mit den New England Patriots sämtliche Rekorde und gilt das einer der besten und erfolgreichsten Coaches auch über die Grenzen des American Football hinaus.

Am Sonntag steht Belichick mit seinen Patriots vor einem weiteren Meilenstein. Mit einem Erfolg gegen die Atlanta Falcons hätte er als erster Trainer in der National Football League NFL fünfmal den Super Bowl gewonnen.

«Mich interessiert das alles nicht. Ich versuche, mein Team für Sonntagabend vorzubereiten. Alles andere ist, wie es ist», sagte Belichick wortkarg wie eh und je. Dafür sprechen andere - über den 64-Jährigen. «Für mich ist er der beste Trainer, der jemals im Sport aktiv war», schwärmte Doc Rivers, der die Basketballer der Boston Celtics 2008 zum NBA-Titel führte. Michael Irvin, dreifacher NFL-Champion als Spieler der Dallas Cowboys und Hall-of-Fame-Mitglied, forderte gar die Umbenennung des Super-Bowl-Pokals: Statt Vince-Lombardi-Trophäe demnächst die Bill-Belichick-Trophäe?

Doch soweit ist es noch nicht. Der Titel- und Rekordhunger des Perfektionisten mit dem Kaputzenpulli ist noch nicht gestillt. Dabei ist Belichick bereits seit 17 Jahren Patriots-Headcoach und sorgte dafür, dass das Team aus Foxborough seitdem stets zu den Titelfavoriten zählt. Viermal siegte seine Mannschaft, zweimal setzte es Niederlagen im Finale.

Neben seinen genialen Schachzügen auf dem Feld war die Verpflichtung von Tom Brady im Spieler-Draft 2000 an Position 199 die wohl beste Entscheidung Belichicks. Der heute 39 Jahre alte Quarterback, Inhaber vieler NFL-Rekorde, prägt mit Belichick die Patriots und sorgte dafür, dass das Duo am Sonntag zum siebten Mal im Super Bowl steht - Rekord für einen Starting-Quarterback, Rekord für einen Trainer.

«Unser Coach macht einen überragenden Job, in dem er uns jeden Tag immer wieder fokussiert», beschrieb Brady die Art und Weise seines Ziehvaters. «Er sagt immer: Konzentriere dich auf deine Aufgabe und das jeden Tag, denn jeder Tag ist etwas Besonderes.» Viele Teams versuchen seit Jahren, irgendwie das Erfolgs-Duo Belichick und Brady zu kopieren - erfolglos. Die Patriots verzichten auf einen General-Manager, sondern übergeben ihrem Trainer die komplette Verantwortung auch bei Spielerverpflichtungen.

Für Markus Kuhn ist gerade das eines der Erfolgsgeheimnisse. Der gerade zurückgetretene deutsche Football-Profi hat bereits seine Erfahrungen mit Belichick gemacht. 2015 und 2016 schaffte es der Mannheimer bei den Patriots nicht, in den endgültigen Kader zu kommen. «Er ist extrem auf Details konzentriert, versessen, muss man schon sagen. Er ist ein Perfektionist. Da gibt's keinen besseren Coach als ihn», sagte Kuhn der Deutschen Presse-Agentur.

Während Belichick den Patriots als Trainer weiter treu bleiben wird, muss sich der Hobby-Fischer im Falle eines Titelgewinns wohl ein neues Boot suchen. Nach dem bislang letzten Super-Bowl-Sieg 2014 kaufte er sich ein neues Boot und taufte es auf den Namen VI-Rings. Die sechs Ringe stehen für sechs Meisterschaften (vier Titel mit den Patriots, zwei als Assistenztrainer mit den New York Giants). Das Vorgängerboot, die «V-Rings», hat er vor kurzem an ein Segelzentrum in Newport gespendet.

