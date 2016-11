1:3-Niederlage gegen die Rangers : Draisaitl mit Edmonton in NHL im Formtief

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die dritten Niederlage in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Der fünffache Stanley-Cup-Sieger aus Kanada verlor daheim mit 1:3 gegen die New York Rangers.