NHL : Draisaitl verliert zum Playoff-Auftakt - Sieg für Kühnhackl

Der Ex-Meister verlor trotz 2:0-Führung daheim noch 2:3 nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks. Melker Karlsson erzielte in der vierten Minute der Extraspielzeit den entscheidenden Treffer. Die Oilers lagen durch Oscar Klefboom (7.) und Milan Lucic (18.) zunächst vorn, Joel Ward (22.) und Paul Martin (46.) glichen für San Jose aus, bevor Karlsson in der Verlängerung sogar zum Sieg traf.

Tom Kühnhackl gewann mit den Pittsburgh Penguins Spiel eins der Best-of-Seven-Serie gegen die Columbus Blue Jackets mit 3:1. Für den Titelverteidiger trafen Bryan Rust (22.), Phil Kessel (24.) und Nick Bonino (37.). Matt Calvert (53.) konnte für die Gäste nur noch verkürzen. Die Blue Jackets scheiterten immer wieder an Pittsburghs Torhüter Marc-André Fleury, der mit 31 Paraden den Sieg sicherte. Fleury kam nur zum Einsatz, weil sich Matt Murray beim Warmspielen verletzte. «Ich habe mich so vorbereitet, als würde ich spielen. Am Anfang war ich noch nervös, am Ende war es ein tolles Gefühl», erklärte Fleury.

Einen Erfolg zum Playoff-Beginn holten auch die New York Rangers, die 2:0 bei den Montreal Canadiens gewannen. Die Boston Bruins siegten 2:1 bei den Ottawa Senators.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 07:57 Uhr