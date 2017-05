Basketball-Profiliga : Golden State Warriors starten mit Sieg in NBA-Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcio Jose Sanchez 1 von 1

Stephen Curry war mit 22 Punkten bester Werfer für Golden State, das eine einwöchige Spielpause gut verdaute. Kevin Durant erzielte 17 Zähler für die Warriors, bei denen fünf Akteure zweistellig punkteten. Zum Einzug in die Finals im Westen der Liga sind vier Erfolge nötig.

Die Boston Celtics entschieden im Osten auch Spiel zwei in der Serie gegen die Washington Wizards für sich. Angeführt von Isaiah Thomas siegte Boston daheim 129:119 nach Verlängerung. Der 28-jährige Aufbauspieler der Celtics verzeichnete mit 53 Punkten einen persönlichen Playoff-Rekord. Allein im vierten Viertel und in der Verlängerung erzielte Thomas 29 Punkte. Hinzu kamen noch vier Rebounds und vier Assists. Den Wizards nutzten auch 40 Punkte und 13 Assists von John Wall nichts. Spiel drei im Halbfinale der Eastern Conference findet am Donnerstag in Washington statt.

Statistik Boston Celtics-Washington Wizards

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 07:52 Uhr