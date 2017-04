NHL-Playoffs : Kühnhackl-Treffer bei erster Pittsburgh-Niederlage

vergrößern 1 von 1 Foto: Gene J. Puskar 1 von 1

Der Titelverteidiger verlor Spiel vier bei den Columbus Blue Jackets mit 4:5 (0:2, 1:2, 2:2) und führt in der «Best-of-Seven»-Serie mit 3:1. Spiel fünf findet am Donnerstag in Pittsburgh statt.

Kühnhackl traf mit seinem ersten Playoff-Treffer in dieser Saison zum zwischenzeitlichen 3:4 (43. Minute). Die weiteren Tore für die Penguins erzielten Patric Hornqvist (27.), Ron Hainsey (37.) und Jake Guentzel (60.). «Sie haben verdient gewonnen, weil sie besser waren», erklärte Pittsburghs Superstar Sidney Crosby.

Die New York Rangers haben in der Serie gegen die Montreal Canadiens durch ein 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) den 2:2-Ausgleich geschafft. Im fünften Match treten beide Teams am Donnerstag (Ortszeit) in Montreal an.

Playoff-Baum

Playoff-Termine

Spielstatistik Blue Jackets-Penguins

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 07:09 Uhr