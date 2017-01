4:3-Sieg : Metropolitan Division gewinnt All-Star-Games der NHL

1 von 1 Foto: Dan Levine 1 von 1

Neben Torwart Braden Holtby von den Washington Capitals war Wayne Simmonds der überragende Spieler. Der Profi von den Philadelphia Flyers erzielte das Siegtor und traf insgesamt drei Mal bei dem Turnier. Simmonds wurde auch zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt.

Bei den All-Star-Games traten die Auswahlteams der vier Divisions (Metropolitan, Atlantic, Pacific, Central) gegeneinander an. Gespielt wurde im 3-gegen-3-Modus, also nur mit drei Spielern plus Torwart pro Team. Die Spielzeit war verkürzt.

Im Halbfinale der Ost-Division gewann Metropolitan gegen die Atlantic-Auswahl mit 10:6, das West-Duell entschied die Pacific Division mit 10:3 gegen Central für sich. Deutsche Eishockey-Profis waren für die All-Star-Games nicht nominiert worden.

