Ohne Goalie Grubauer : NHL: Washington siegt gegen Boston in der Verlängerung

Capitals-Stürmer Nicklas Backström sorgte in der zweiten Minute der Verlängerung für den Siegtreffer. Mit 33 Punkten rangieren die Capitals auf Rang vier der Metropolitan Division. Boston steht auf dem dritten Platz der Atlantic Division.

Justin Williams brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag (1. Minute/8.) in Führung. Daniel Winnik (26.) erhöhte für die Capitals sogar auf 3:0. Dominic Moore (37.), David Pastrnak (40.) und Colin Miller (49.) konnten das Match in der regulären Spielzeit noch egalisieren. In der Overtime beendete Backström nach 96 Sekunden die Partie.

Ohne Verteidiger Korbinian Holzer gewannen die Anaheim Ducks gegen die Carolina Hurricanes mit 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0) nach Penaltyschießen.

Spielstatistik Capitals-Bruins

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 08:06 Uhr