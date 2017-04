Playoffs : NHL: Washington und Boston gewinnen in der Verlängerung

vergrößern 1 von 1 Foto: Nick Wass 1 von 1

Der entscheidende Treffer durch Justin Williams fiel nach 64 Sekunden in der Verlängerung. Für Williams war es bereits das dritte Tor in der Best-of-Seven-Serie, in der die Captials jetzt mit 3:2 in Führung liegen. Washingtons deutscher Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz. Mit einem Sieg in Toronto am Sonntag kann Washington in die nächste Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga einziehen.

Die Boston Bruins benötigten sogar zwei Verlängerungen, um sich gegen die Ottawa Senators schließlich mit 3:2 durchzusetzen. Durch den Sieg in der kanadischen Hauptstadt verkürzten die Bruins den Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3. Den Siegtreffer erzielte Sean Kuraly. Die Senators haben beim nächsten Spiel am Sonntag in Boston allerdings einen weiteren Matchball, um den Einzug in die zweite Runde perfekt zu machen.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 09:10 Uhr