Grubauer noch nicht zur WM : Washington gleicht in NHL-Playoffs aus

vergrößern 1 von 1 Foto: David Zalubowski 1 von 1

Damit muss der deutsche Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei der WM noch länger auf den nächsten Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL warten. Wäre Washington nach einer Niederlage ausgeschieden, hätte Torwart Philipp Grubauer zur Nationalmannschaft nachreisen können.

Gegen den Stanley-Cup-Sieger mit Nationalteam-Kollege Tom Kühnhackl kam Grubauer nicht zum Einsatz. Das entscheidende Match der Best-of-Seven-Serie findet am Mittwoch in Washington statt.

Bislang stehen in Tobias Rieder, Dennis Seidenberg und Thomas Greiss drei NHL-Spieler im Aufgebot von Sturm für die Weltmeisterschaft in Köln und Paris. Neben Grubauer und Kühnhackl sind Leon Draisaitl und Korbinian Holzer weitere Kandidaten für das deutsche WM-Team. Draisaitls Edmonton Oilers müssen gegen Holzers Anaheim Ducks ebenfalls am Mittwoch in ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale.

Spielstatistik auf NHL-Homepage

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 07:38 Uhr